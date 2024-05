Il Sassuolo è la bestia nera dell'Inter: è l'unica squadra ad aver battuto i campioni d'Italia in Serie A

I neroverdi si confermano un osso durissimo per la formazione nerazzurra: su 22 confronti diretti, gli emiliani ne hanno vinti ben 10.

Il Sassuolo piazza un colpo clamoroso e dal peso specifico enorme che potrebbe riscrivere i connotati della corsa salvezza in questo sprint finale di stagione che mette in palio la permanenza in Serie A.

La rete di Laurienté ha permesso alla squadra di Davide Ballardini di piegare 1-0 l'Inter, imponendo la seconda sconfitta stagionale ai campioni d'Italia che, la prima sconfitta, l'avevano incassato proprio contro gli emiliani nella gara d'andata di San Siro.

Siamo dunque di fronte ad un'autentica bestia nera per l'Inter: il Sassuolo è infatti l'unica squadra ad aver battuto il club meneghino in questa edizione della Serie A. E per confermare tale etichetta, i neroverdi lo hanno fatto per ben due volte.