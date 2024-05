Il Napoli si inserisce su Gudmundsson: Manna sfida Juventus e Inter

Il club partenopeo piomba sull'islandese del Genoa, che piace anche a bianconeri e nerazzurri. La base d'asta fissata dal Genoa è di 35 milioni.

Per un Alberto che resta c’è un Albert che è pronto a lasciare Genova e la Liguria. Se Gilardino, per sua stessa ammissione, è pronto a siglare il rinnovo, dall’altra parte Gudmundsson saluterà con ogni probabilità il Genoa per fare il grande salto.

L’attaccante islandese infiammerà la sessione estiva di calciomercato alle porte, con la corsa al classe 1997 che è ufficialmente iniziata.

L’ex AZ Alkmaar sta vivendo una stagione da assoluto protagonista con la maglia del Grifone, con un bottino di 16 goal e 4 assist in 34 presenze tra Serie A e Coppa Italia.

Numeri da big, che accanto alle prestazioni, stanno spingendo diversi top club del campionato italiano a valutare un investimento importante in vista della prossima stagione.

Tra questi c’è anche il Napoli. Il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna si è inserito nella corsa ad Albert Gudmundsson e vuole sfidare la Juventus e l’Inter, provando a strappare alla concorrenza il classe 1997.