Il Milan si aggrappa all'esperienza di Giroud: nel 2019 ha vinto l'Europa League da capocannoniere

I rossoneri lavorano al progetto rimonta contro la Roma e puntano sul loro numero 9: nel 2019 ha vinto il trofeo con il Chelsea, segnando 11 goal.

Notte decisiva per il Milan che, allo Stadio Olimpico, è chiamato a capovolgere lo 0-1 patito a San Siro contro la Roma per staccare il pass con vista sulle semifinali di Europa League.

Il gol di Mancini al Meazza pone i rossoneri con le spalle al muro, riducendo a zero il margine di errore in vista della gara di ritorno, dove il Diavolo sarà obbligato a vincere - con due goal di scarto - per ribaltare le sorti della qualificazione e per continuare a coltivare il sogno di vincere la prima Europa League della sua storia.

Europa League, appunto. Un trofeo assente che ancora manca all'interno della pluridecorata bacheca milanista, ma che brilla invece in quella tutta personale di Olivier Giroud. Proprio così, perché l'attaccante francese questa competizione l'ha già vinta e ora il Milan si aggrappa proprio alla sua esperienza e ai suoi goal per provare a scrivere un'altra pagina di storia nelle coppe europee.