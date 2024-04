Il Milan è matematicamente in Champions League: decisivo il pareggio tra Napoli e Roma

Per la quarta stagione consecutiva i rossoneri vanno in Champions: l'aritmetica è arrivata a 4 giornate dalla fine.

D'accordo, lo 0-0 contro la Juventus non è stato esattamente uno spot per il calcio italiano. Sì, il momento è quello che è, tra l'eliminazione dall'Europa League, la dolorosa sconfitta nel derby e le voci sul futuro di Pioli. Ma al Milan un motivo per sorridere c'è.

Da questa sera, la formazione rossonera è matematicamente qualificata in Champions League. E aritmeticamente certa, dunque, di far parte delle magnifiche 36 che a partire dalla prossima stagione si daranno battaglia nella nuova competizione.

Non era che una questione di tempo, naturalmente. Il secondo posto solitario in classifica e il vantaggio abissale sulla quinta e sesta in classifica parlavano da sole. Ma ora, come detto, è arrivata anche l'ufficialità.