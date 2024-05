L'ex presidente ed il bomber del suo vecchio Chievo si sono sfidati per assicurarsi il marchio del club all'asta.

Il Chievo Verona è stato per anni la favola del calcio italiano. Una squadra di un piccolo quartiere capace di arrivare in Serie A e qualificarsi addirittura in Europa.

La società però nel 2021 è stata estromessa dai campionati professionistici a causa di inadempienze tributarie.

E adesso lo storico marchio del club clivense è finito all'asta, dove a contenderselo sono due vecchie conoscenze.