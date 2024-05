Il Manchester City perde con lo United: si interrompe la straordinaria serie da record di Rodri

Perdendo in finale di FA Cup, il Manchester City ha visto crollare una delle sue ‘certezze’: si chiude l’imbattibilità di Rodri.

Si è chiusa con una sconfitta la stagione del Manchester City.

La compagine dei Citizens, a pochi giorni dalle celebrazioni per il suo quarto trionfo consecutivo in Premier League, è infatti caduta a Wembley, al cospetto dei cugini del Manchester United, nella finale di FA Cup.

Una pesante battuta d’arresto per il City che, reduce da sette vittorie consecutive, non solo non è riuscito a mettere in bacheca l’ennesimo trofeo degli ultimi anni, ma ha visto anche cadere una delle sue ultime ‘certezze’: l’imbattibilità di Rodri.