Diego Costa torna a far parlare di sé, ma questa volta non per le sue prodezze in campo.

L’ex attaccante di Atletico Madrid e Chelsea infatti, negli ultimi giorni ha contribuito in maniera determinante al salvataggio di almeno cento persone colpite dalle terribili inondazioni che stanno colpendo il Rio Grande do Sul.

Diego Costa non solo si è prodigato in maniera attiva, ma si è distinto per volontà e coraggio.