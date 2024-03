Il Genoa e Kappa presentano la quarta maglia: un richiamo alla home 1999/00 e al rosso identitario

Il club rossoblu e Kappa lanciano il 4° Kit: l'esordio sabato nella sfida contro il Frosinone. La divisa è già acquistabile da tifosi e appassionati.

L’ispirazione alla maglia home risalente alla stagione 1999/2000, il richiamo dei colori identitari del club di calcio più longevo nel panorama nazionale.

Il Genoa e Kappa hanno presentato la quarta divisa della stagione sportiva 2023/2024, che farà il suo ‘esordio’ in occasione della sfida in programma al ‘Ferraris’ di Marassi sabato 30 marzo alle ore 15:00 e sarà valida per la 30ª giornata del campionato di Serie A.

Sul fronte delle maglie sono raffigurati lo stemma del club e dello sponsor, mentre sulle maniche è

presente il logo Omini in successione. I modelli prevedono sia la versione KOMBATTM a manica lunga, sia la variante KOMBATTM Pro a manica corta. Gli inserti virano dal colore blu al giallo. I pantaloncini abbinati alla casacca sono rossi.