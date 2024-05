Il dominio economico di Real Madrid e Bayern Monaco: in 10 anni utili per quasi mezzo miliardo

Di fronte per un posto in finale, spagnoli e tedeschi continuano a registrare numeri da record. Tra investimenti ed equilibrio.

Real Madrid contro Bayern Monaco: uscirà da qui, dalla semifinale di ritorno del Santiago Bernabeu, la seconda semifinalista della Champions League 2023/2024. Ovvero la squadra che raggiungerà a Wembley il Borussia Dortmund, capace martedì di far fuori il PSG.

Superpotenze in campo, tra Jude Bellingham e Harry Kane, Vinicius Junior e Jamal Musiala, Real e Bayern lo sono anche fuori: lato conti, lato economico. Due club che, oltre a primeggiare quasi costantemente in patria e in Europa, da questo punto di vista continuano ad avere pochi rivali.

Questo è il ritratto offerto da Calcio e Finanza a poche ore dalla grande e decisiva sfida del Bernabeu, da cui giocoforza uscirà la favorita per la conquista della Champions League: quello di un dominio non solo sportivo, ma anche economico.