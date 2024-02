Il Cagliari insiste per Gaetano: i sardi vogliono il centrocampista del Napoli in prestito

I sardi spingono per arrivare al centrocampista del Napoli, apprezzato da Mazzarri, ma seguito anche dal Granada.

Quella di oggi sarà una giornata determinante per definire il futuro di Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli che potrebbe diventare protagonista assoluto di quest'ultima giornata di calciomercato.

Sul classe 2000, oltre all'interesse del Granada, si registra infatti il fortissimo gradimento da parte del Cagliari, più deciso che mai a puntellare il pacchetto di centrocampo in dotazione a Claudio Ranieri per giocarsi sino in fondo le chance salvezza.

Il fronte Gaetano, dunque, è molto caldo con i sardi che stanno provando a convincere il Napoli a lasciar partire un giocatore che comunque sotto la gestione di Walter Mazzarri è riuscito a ritagliarsi uno spazio considerevole.