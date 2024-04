I tifosi del Bayern raccolgono firme per la permanenza di Tuchel: la petizione ha un successo clamoroso

Ha avuto un successo inaspettato la petizione pro Tuchel avviata da alcuni tifosi del Bayern: “Gli altri nomi non reggono il confronto”.

Per la prima volta dal 2012 non si è laureato campione di Germania e non solo ha consegnato il suo scettro al Bayer Leverkusen, ma lo ha fatto senza riuscire ad opporre la minima resistenza (è staccato di 14 punti in classifica).

Il Bayern Monaco ha vissuto un’annata complicata e, quando questo di solito accade, a finire per primo sul banco degli imputati è l’allenatore: in questo caso Thomas Thuchel.

Il tecnico tedesco è in realtà stato anche contestato nei mesi scorsi, tanto che il suo addio a fine stagione è stato annunciato già a fine febbraio, ma oggi sono in tanti a sperare in un ripensamento suo e del club bavarese.

La conferma arriva dal fatto che è stata lanciata da alcuni tifosi una petizione per la sua permanenza al Bayern che ha avuto un successo sorprendente.