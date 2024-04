I numeri impietosi del Napoli: difesa da incubo e Europa sempre più lontana

Gli azzurri hanno solo 50 punti, ovvero tanti quanti quelli fatti da Spalletti nel solo girone d'andata. La difesa continua a fare acqua.

Il pareggio interno contro la Roma ha tutti i connotati del brodino, e nulla più, per un Napoli che continua a palesare tutte le sue difficoltà in campionato.

Il 2-2 interno contro i giallorossi, infatti, non sposta praticamente nulla nell'economia di una stagione che in casa azzurra non si vede già l'ora di archiviare per poi pensare ai progetti futuri.

Nessuno si sarebbe mai aspettato un crollo simile, a maggior ragione da parte di una squadra che ai nastri di partenza del campionato partiva con l'obiettivo, mai celato, di difendere quello Scudetto conquistato lo scorso 4 maggio. Il campo, però, ha raccontato tutta un'altra storia.