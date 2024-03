I dodici momenti che hanno trasformato il calcio a Manchester: come il City ha superato lo United

Un sorpasso frutto di un processo graduale. Ora è il City a dominare in tutto e per tutto a Manchester.

“A volte capita di avere un vicino rumoroso. Non puoi farci nulla. Farà sempre rumore. Devi solo andare avanti con la tua vita, accendere la televisione e aumentare il volume”.

Musica e parole di Sir Alex Ferguson che, nel 2009, parlò così del Manchester City dopo che il suo United, grazie ad un goal siglato da Michael Owen in pieno recupero, riuscì ad imporsi per 4-3 in un derby giocato all’Old Trafford.

Da quel momento in poi, nulla è riuscito più a soffocare il rumore che è arrivato dalla ‘casa dei vicini’. Negli ultimi quattordici anni, il City ha vinto molti più trofei dello United, ha acquistato giocatori più forti e si è mosso meglio sia dentro che fuori dal campo. Per quanto i Red Devils vogliano negarlo, oggi è il City la squadra che domina a Manchester. In realtà domina in tutta l’Inghilterra.

In vista del derby in programma oggi all’Etihad Stadium, GOAL ripercorre così le dodici tappe che hanno portato a questo incredibile passaggio di consegne.