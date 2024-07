Dean Huijsen si è congedato dalla Juve e dai suoi tifosi: definita la sua cessione al Bournemouth per 18 milioni totali.

La Juventus, oltre a Matias Soulé, sta per salutare anche Dean Huijsen.

A confermare la trattativa conclusa col Bournemouth è lo stesso il 19enne difensore, che si è portato avanti congedandosi dal mondo bianconero.

Come? Con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, in cui saluta Madama e i suoi tifosi preparandosi alla nuova avventura in Premier League.