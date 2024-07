Definito il trasferimento di Matias Soulé alla Roma: l'argentino non ha preso parte a Norimberga-Juve. Thiago Motta: "Mi ha chiesto di non giocare".

Matias Soulé non ha preso parte alla prima amichevole stagionale della Juventus contro il Norimberga.

L'argentino, d'altronde, è al centro di una caldissima trattativa di mercato che lo vedrà lasciare i bianconeri nelle prossime ore, ossia quella con la Roma.

Nonostante questo Soulé era ancora in Germania, dove si è accomodato in panchina per assistere al match.