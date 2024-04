Huijsen, c'è il Borussia Dortmund: offerta in arrivo, la Juventus ha già fissato il prezzo di partenza

Il club tedesco è intenzionato a far sul serio per il difensore, oggi alla Roma: il futuro può essere lontano sia da Torino che dalla Capitale.

Dove giocherà Dean Huijsen nella prossima stagione? Un bel dilemma, visto che il presente del difensore spagnolo è legato a due club: la Roma, dove sta militando nella seconda parte dell'annata in prestito secco, e la Juventus, che ne detiene il cartellino.

Ma attenzione, perché l'avvenire di Huijsen rischia di non essere né a Torino né nella Roma giallorossa. E neppure in Serie A: il Borussia Dortmund sta infatti facendo sul serio ed è pronto a far partire la propria offerta per il giovane Dean, che dunque potrebbe cambiare nuovamente squadra in cambio di una cifra tutt'altro che indifferente.

Proprio così, perché la Juventus ha già fissato il prezzo di partenza per lasciar partire Huijsen in direzione Dortmund. Una valutazione alta e certamente non alla portata di tutti.

