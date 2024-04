Hertha Berlino sotto shock: Barkok aggredito e operato al viso

Il centrocampista dell'Hertha Berlino ha subìto un'aggressione in un bar della capitale tedesca: nella giornata di domenica è stato operato al viso.

Sono state ore difficili in casa Hertha Berlino, dove società e tifosi hanno avuto modo di apprendere la notizia dell'aggressione fisica subita da un giocatore biancazzurro.

La vittima in questione è Aymen Barkok, centrocampista marocchino aggredito in un bar di Berlino nella notte tra sabato e domenica.

Fortunatamente, come fatto sapere dal club berlinese, le condizioni di Barkok non destano preoccupazione: non potrà essere però a disposizione per i prossimi impegni.