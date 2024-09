Haaland un grande bomber, ma Julio Cesar non ha dubbi: “Mi prendo mille volte Adriano”

L’ex portiere dell’Inter paragona Haaland ad Adriano e spiega perché l’Imperatore era più forte del norvegese.

E’ da molti considerato il centravanti più forte del pianeta e a soli 24 anni può già vantare numeri (già più di 250 goal segnati solo a livello di club) che molti attaccanti possono solo sognare.

Erling Haaland si è guadagnato un posto tra le stelle di prima grandezza del calcio mondiale e lo ha fatto perforando a ripetizione difese e portieri in ogni categoria, a detta di molti però, la sua bravura tecnica non è all’altezza del suo fiuto per il goal.

In questo gruppo rientra anche l’ex portiere dell’Inter Julio Cesar che, parlando ai microfoni di Prime Video a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida di Champions proprio tra i meneghini ed il Manchester City, ha paragonato il centravanti norvegese ad un’altra grande punta del passato: Adriano.