Golden Boy 2024: candidati, albo d'oro e come funziona il voto

Tutte le informazioni sul famoso premio dedicato ai migliori giovani d'Europa: i giocatori in lizza e la lista dei vincitori nelle passate edizioni.

Anche quest'anno siamo pronti a conoscere il nome del miglior Under 21 militante in Europa, che tra qualche mese si fregerà della conquista del Golden Boy 2024.

Sono 100 i giovani inseriti in una lista costantemente aggiornata in base al Foootball Benchmark Index, un parametro che tiene in considerazione le prestazioni in campo e che sarà oggetto di modifiche mensili fino al prossimo ottobre.

I nomi saranno ridotti di mese in mese fino alla votazione finale dei giurati, che dovranno fare le loro scelte sui 25 giocatori rimasti. Ogni giurato ha diritto a cinque voti: 10 punti per la prima preferenza, 7 per la seconda, 5 per la terza, 3 per la quarta e 1 per la quinta.