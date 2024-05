Giroud annuncia l'addio al Milan: "Continuerò la mia carriera in MLS"

Olivier Giroud annuncia l'addio al Milan a fine stagione: "Sono orgoglioso di questi tre anni, rimarranno per sempre nel mio cuore".

C'erano pochissimi dubbi a riguardo, ora spazzati via dal diretto interessato: Olivier Giroud non sarà più un giocatore del Milan a partire dal prossimo 1° luglio.

L'attaccante francese non rinnoverà il contratto in scadenza con i rossoneri: per lui è pronta una nuova avventura in Major League Soccer, dove ad attenderlo c'è il Los Angeles FC.

In un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del Milan, Giroud ha di fatto annunciato la fine dell'avventura meneghina, iniziata nel 2021 e impreziosita dalla conquista dello Scudetto al primo tentativo.