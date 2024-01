Il record di Gigi Riva resiste dal 1973: nessun attaccante dell'Italia ha segnato più reti negli ultimi cinquant'anni

Riva non è solo il simbolo della Sardegna e del calcio isolano, ma continua ad essere dopo 50 anni anche il miglior marcatore dell'Italia.

La popolazione sarda. Chi ha vissuto il calcio degli anni '60 e 70'. Chi tifa Cagliari. Tutte queste categorie di persone non hanno certo bisogno di essere convinti dell'importanza di Gigi Riva, fuoriclasse numero uno nella storia dell'isola e simbolo culturale, oltre il calcio.

Diverso il discorso per le nuove generazioni, sopratutto fuori dalla Sardegna, che hanno sentito parlare di Riva in maniera limitata (quasi sempre), rendendosi però conto della sua importanza in virtù della classifica marcatori all-time della Nazionale azzurra.

Quando si scorge Riva in testa alla graduatoria, anche chi non ha un legame storico o affettivo con l'ex campione del Cagliari può capire cosa abbia significato Gigi per il paese e non solo per la Sardegna.