Gazzetta dello Sport - Gudmundsson ha detto sì all'Inter: la possibile formula col Genoa

L'Inter si muove con decisione su Albert Gudmudsson: possibile un arrivo in prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Mehdi Taremi c'è già, in attesa dell'ufficializzazione. Albert Gudmundsson forse. Una coppia di attaccanti che completerebbe in maniera sostanziale l'attacco dell'Inter in vista della prossima stagione, una volta completata quella attuale.

L'Inter vuole Gudmundsson e questo si sa. Ma ora ha capito di essere ricambiata: secondo la 'Gazzetta dello Sport', c'è infatti il sì da parte dell'attaccante islandese del Genoa all'interesse nerazzurro.

Un primo passo verso un'altra intesa, quella tra l'Inter e il Genoa, che potrebbe arrivare nei prossimi mesi, durante la finestra estiva di mercato.