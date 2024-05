Gasperini sul recupero di Atalanta-Fiorentina: "Noi penalizzati, ma non è stato un codice giallo"

Il tecnico dell'Atalanta risponde alle polemiche sul recupero contro la Fiorentina che potrebbe slittare a fine campionato.

Atalanta-Roma è già iniziata. Dopo il successo contro la Salernitana, con conseguente aggancio al quinto posto occupato dai giallorossi, Gasperini ha replicato alle polemiche per il recupero della gara contro la Fiorentina.

Il tecnico, intervenuto in conferenza stampa all'Arechi, non ha preso bene le dichiarazioni degli ultimi giorni con gli allenatori delle altre squadre coinvolte nella lotta Champions che si sono lamentati per il rinvio di Atalanta-Fiorentina probabilmente a fine campionato.

Un duro sfogo che sembra diretto soprattutto alla Roma.