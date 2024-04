Il tecnico dei nerazzurri lancia una stoccata al fischietto brindisino: "Dopo i disastri in campionato, quell'arbitro è spesso in Serie B".

Non usa mezzi termini. Gian Piero Gasperini è noto per le sue frequenti uscite sopra le righe, specialmente in relazione agli arbitri.

E anche nel prepartita della sfida di campionato che vede la sua Atalanta contrapposta all'Empoli lo ha confermato.

In conferenza stampa, il tecnico dei bergamaschi ha rilasciato alcune dichiarazioni al vetriolo sull'arbitro Marco Di Bello.