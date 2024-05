L'allenatore della Dea si gode la vittoria del trofeo con l'Atalanta: "Non so se vado via, voglio perdere".

"Grazie da parte nostra perché mai come in questi giorni abbiamo sentito il sostegno di tutte le tifoserie: ci hanno dimostrato un grande affetto e l'abbiamo messo in campo". Si gode la vittoria, Gian Piero Gasperini, in una notte magica, storica per tutto il calcio italiano e per l'Atalanta. Il successo in Europa League va celebrato a dovere: Gasp lo fa ai microfoni della Rai al termine del match di Dublino. L'articolo prosegue qui sotto