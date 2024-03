Galles-Polonia dove vederla: Sky, NOW o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Galles ospita la Polonia nella finale playoff verso Euro 2024: tutto su formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Tutto in una notte: Galles e Polonia si sfidano per un posto a Euro 2024.

La Nazionale di Brooks ospita quella di Lewandowski per decidere chi a giugno volerà in Germania per prendere parte al prossimo Europeo. Nelle semifinali dei playoff entrambe hanno superato il turno in scioltezza: i gallesi hanno battuto la Finlandia per 4-1, mentre la nazionale di Zielinski ha vinto addirittura per 5-1 contro l'Estonia. Ora la finale, che insieme a Ucraina-Islanda e Georgia-Grecia assegnarà gli ultimi tre posti per la fase finale del torneo continentale.

Di seguito tutto su Galles-Polonia: quando, dove e come vedere la partita in diretta tv in streaming e le formazioni.