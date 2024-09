Il Galatasaray fa la Champions League? Osimhen giocherà le coppe europee con i turchi?

Victor Osimhen ha lasciato il Napoli e si è trasferito al Galatasaray in prestito secco fino a fine stagione: ma giocherà la Champions League?

Victor Osimhen ha lasciato il Napoli e, al termine di un'estate infinita e piena di colpi di scena, non si è trasferito né al PSG, né al Chelsea, né all'Al Ahli: la sua nuova squadra è il Galatasaray, in Turchia.

Una destinazione sorprendente per un calciatore del suo valore, ma non del tutto inaspettata: il calciomercato turco in entrata chiude infatti il 13 settembre e il Galatasaray rappresentava dunque una soluzione d'emergenza per Osimhen per lasciare il Napoli, con cui ha ormai rotto da tempo.

Ma il Galatasaray e Osimhen giocheranno la Champions League nella stagione appena iniziata? Il nigeriano farà le coppe con la squadra guidata dall'ex nerazzurro Okan Buruk?