Una piscina e due ristoranti stellati nel New Riverside Stand di Craven Cottage, stadio del Fulham. Il presidente: "Esperienza premium".

Anche una piscina nello stadio del Fulham. E giù di polemica, relativa ad un'esperienza dal vivo sempre più agli opposti per ricchi e poveri. Il club londinese, infatti, ha messo insieme il progetto per la nuova tribuna da vip di Craven Cottage, impianto che ospita le partite interne. Al suo interno due ristoranti stellati a persino, tutto vero, una piscina.

Da anni il Fulham aspettava di rinnovare la New Riverside Stand in quel di Craven Cottage, ma per diversi motivi quella parte dello stadio non ha subito modifiche. Ora si corre verso l'apertura dell'area ospitality, con vista sul Tamigi e la possibilità di cenare nei due ristoranti di lusso The Gourmet e The Brasserie.

Shahid Khan, presidente del Fulham, ha dichiarato che fornirà una "esperienza premium che sarà diversa da qualsiasi cosa nel calcio".

Esperienza già bocciata dalla maggior parte dei tifosi, ovvero quelli intenzionati a vivere il calcio inglese tradizionalmente, senza un tuffo in piscina o la possibilità di vedere sia la partita, sia qualcos altro in tv (saranno infatti posizionati diversi schermi, così da seguire ulteriori eventi sportivi come la Formula 1.