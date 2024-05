Frosinone-Udinese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Frosinone e Udinese si giocano la salvezza nel match dell'ultima giornata di Serie A: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Frosinone-Udinese vale la salvezza. Il calendario della 38ª giornata offre un autentico spareggio per restare in Serie A, con ciociari e friulani legati a ciò che farà l'Empoli contro la Roma.

La lotta per evitare la retrocessione vede coinvolte le squadre di Di Francesco, Cannavaro e Nicola, con le prime due contro in un match che potrebbe sia vedere una di esse salutare il massimo campionato oppure - qualora giungessero buone notizie dal 'Castellani' - portare entrambe a festeggiare la permanenza in A.

Tutto su Frosinone-Udinese: canale tv, diretta streaming e formazioni della partita.