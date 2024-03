Frosinone-Lazio 2-3, cronaca, tabellino e voti: Castellanos firma la prima vittoria dopo le dimissioni di Sarri

Castellanos ribalta Frosinone-Lazio, doppietta nel secondo tempo. Per i capitolini Martusciello in panchina, in attesa di Tudor.

La Lazio conquista i tre punti nel primo match post Sarri. In attesa di Tudor, con Martusciello in panchina, la squadra biancocelesti ha rimontato il Frosinone e ribaltato il risultato allo Stirpe, rispondendo ai successi di Torino e Monza. Battaglia per l'Europa sempre più infuocata e primi sorrisi da parte del team capitolino dopo la settimana più difficile degli ultimi anni.

Martusciello ha proposto il migliore undici possibile, con Casale in difesa e il ritrovato Guendouzi a centrocampo. Dall'altra parte Gelli come esterno d'attacco e Lirola esterno di difesa.

Lo stesso Lirola ha trovato il vantaggio nei minuti iniziali di Frosinone-Lazio, non riuscendo però a rimanere pericolosi nel resto della prima frazione. Dopo una buona chance di Immobile è stato Zaccagni a trovare il pareggio, prima della doppietta messa a segno da Castellanos, decisivo da subentrato (al posto di uno spento Immobile). Cheddira ha riaperto la partita, mettendo in mostra una Lazio sepre fragile in difesa. Alla fine però, la rinascita del Frosinone non arriva: successo esterno per una squadra oramai orfana di Sarri.