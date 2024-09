Frattesi è diventato l'implacabile bomber di Spalletti: sta staccando tutti gli altri marcatori dell'Italia

Frattesi gioca da 10, 8, 9 e 11. Un tuttofare che serve e segna, l'arma di Spalletti per aprire ogni difesa sul suo cammino.

Cristiano Ronaldo continua a segnare, allungando sugli attaccanti più prolifici delle rappresentative mondiali. Romelu Lukaku corre verso i 100 goal, come secondo bomber europeo in attività. Messi, Lewandowski e via tutti gli altri. Sembra scontato che i migliori cannonieri delle squadre d'elite siano attaccanti, coloro adibiti a gonfiare le reti e spaventare gli avversari. Tutti? Non tutti.

Quando parliamo dell'Italia di Spalletti, infatti, il bomber numero uno si chiama Davide Frattesi. Da quando il nuovo ct è toscano e non più marchigiano (Jesi, Roberto Mancini), il più prolifico è un centrocampista, capace di essere il simbolo assoluto degli ultimi dodici mesi azzurri, i primi della nuova era.

Un'era che ha visto l'Italia diventare horror puro all'Europeo 2024, in cui Spalletti aveva chiarito di aver avuto poco tempo a disposizione per impremere il suo marchio. L'unico era stato aver reso Frattesi ancor più bomber rispetto alla Serie A (non che avesse evitato di segnare il campionato, sia chiaro), in mezzo a poco altro. Ora che i risultati stanno arrivando, ha aggiunto un altro tassello alla sua costruzione, dopo quello del Davide Frattesi perno per scardinare i risultati.