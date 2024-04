Frattesi arma letale dell'Inter: è l'uomo degli ultimi minuti

Altro subentro dalla panchina decisivo per Frattesi, autore del goal che ha cucito un bel pezzo di Scudetto sulla maglia dell'Inter.

Ormai è diventato un must a cui tutti i tifosi dell'Inter si sono abituati con estremo piacere, quasi come se conoscessero già l'esito: Davide Frattesi è il vero e proprio dodicesimo uomo a disposizione di Simone Inzaghi.

L'ex Sassuolo lo ha fatto ancora, ovvero alzarsi dalla panchina ed entrare nel tabellino dei marcatori: e poco importa se il minutaggio non è al livello dei titolarissimi, visto che in casa Inter tutti possono sentirsi fondamentali per la conquista degli obiettivi.

Un aspetto di cui anche lo stesso Frattesi ha piena consapevolezza, forse il vero punto di forza di una squadra che si appresta a festeggiare lo storico Scudetto della seconda stella.