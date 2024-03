Il fratello di Joe Barone svela: "I tifosi del Milan vogliono che vinca la Fiorentina"

Parla il fratello del compianto dirigente della Fiorentina, Giovanni: "Siamo stati inondati di messaggi".

Sono passati dieci giorni dalla notizia della morte di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina scomparso in seguito a un malore accusato qualche ora prima della sfida di Bergamo contro l'Atalanta, rinviata a data da destinarsi.

La squadra viola tornerà in campo sabato sera per affrontare il Milan al 'Franchi', prima uscita da quando Barone non c'è più: per Biraghi uno stimolo ulteriore a far bene, in modo da dedicare un'eventuale vittoria al compianto dirigente.

Un esito, quello del successo dei toscani, sperato addirittura da qualche tifoso rossonero: a rivelarlo ai microfoni di 'LaPresse' è stato Giovanni Barone, fratello di Joe.