Formazioni Torino-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Buongiorno, Giroud, Leao, Maignan, Theo Hernandez e Zapata

Le ultime sulle formazioni di Torino-Milan, anticipo serale del sabato della 37ª giornata di Serie A: chi gioca titolare e chi va in panchina.

Milan già certo del secondo posto e proiettato sul restyling da attuare in panchina, Torino ancora in corsa per l'Europa.

L'anticipo serale del sabato - valido per la 37ª giornata di Serie A - vede il Diavolo far visita ai granata che sperano in un piazzamento (seppur difficile) Conference.

La squadra di Juric, battendo i rossoneri, scavalcherebbe il Napoli e negli ultimi 90' del campionato potrebbe beffare - perlomeno sulla carta - gli azzurri e la Fiorentina, coi viola che però dalla loro possono sconvolgere gli scenari alzando al cielo il trofeo nella finale di Atene e volare in Europa League.

Chi gioca titolare in Torino-Milan? Le ultime sulle formazioni di Juric e Pioli.