Formazioni Salernitana-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Koopmeiners, Scamacca, Lookman, De Ketelaere e El Bilal Touré

Le formazioni di Salernitana-Atalanta: ampio turnover tra i nerazzurri, diversi i big che Gasperini farà riposare. Colantuono punta su Ikwuemesi.

Ampio turnover in casa nerazzurra, con Gasperini che – nonostante l’importanza del match ai fini della classifica – pensa anche alla semifinale di ritorno di Europa League contro l’Olympique Marsiglia (1-1 l’andata) in programma giovedì prossimo a Bergamo.

Per questo motivo saranno diversi i big nerazzurri che inizieranno il match dalla panchina, ma la gara con la Salernitana resta ugualmente da non fallire per l’Atalanta in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Con un successo infatti i nerazzurri raggiungerebbero la Roma al quinto posto a 60 punti e con una gara in meno rispetto ai giallorossi.

Occasione da cogliere, dunque, a cospetto di una Salernitana ultima in classifica e già aritmeticamente in Serie B ma che comunque vuole provare a dare una gioia ai propri tifosi.

Ma chi giocherà Salernitana-Atalanta? Le ultime sulle formazioni di Colantuono e Gasperini.