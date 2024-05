Formazioni Roma-Bayer Leverkusen: chi gioca titolare e le ultime su Pellegrini, Lukaku, Schick e Wirtz

La Roma sfida il Bayer Leverkusen campione di Germania nel primo atto della semifinale di Europa League: i giallorossi vogliono un'altra finale.

Battere chi non ha mai perso una singola partita in stagione è un'impresa sulla carta titanica, ma tutt'altro che impossibile per una squadra che ha dimostrato di potersela giocare alla pari con chiunque: la Roma di Daniele De Rossi affronta il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso nell'andata della semifinale di Europa League.

I tedeschi si sono già laureati campioni di Germania per la prima volta nella loro storia, interrompendo il dominio ultra decennale del Bayern Monaco; giallorossi a caccia della terza finale europea consecutiva, dopo quella di Conference League (vinta contro il Feyenoord) e una di Europa League (Siviglia vittorioso dopo i calci di rigore un anno fa).

Sono ben sei i precedenti tra Roma e Bayer Leverkusen, avversarie anche nel 2023 e sempre in semifinale di Europa League: in quella circostanza, la squadra allora allenata da Mourinho vinse all'andata in quel dell'Olimpico grazie alla rete di Bove e difese l'approdo alla finale con uno stoico 0-0 conquistato nel ritorno in terra di Germania.