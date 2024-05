Formazioni Napoli-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Osimhen, Zielinski, Rrahmani, Raspadori e Simeone

Le ultime sulle formazioni di Napoli-Lecce: chi gioca titolare e chi va in panchina al 'Maradona' nel match delle 18.

Nella giornata del congedo di Victor Osimhen, a meno di colpi di scena via in estate, il Napoli si gioca le ultime cartucce per tentare un approdo in Conference League contro il già salvo Lecce.

I salentini, che non hanno nulla da chiedere al campionato dopo il traguardo tagliato in anticipo che ha evitato patemi, al 'Maradona' sfidano gli azzurri che invece vincendo potranno ancora puntare a ottenere un piazzamento europeo a patto che il Torino non torni da Bergamo coi 3 punti e che la Fiorentina vinca la finale contro l'Olympiacos.

Scenari intricati da decifrare nel pomeriggio che vedrà la passerella finale di Osimhen (recuperato almeno per la panchina) dopo 4 anni sotto al Vesuvio, così come saluterà Zielinski che però non sarà della gara a causa di guai fisici. Commiato anche per Calzona, il quale lascerà la panchina all'uomo del rilancio (Conte?).

