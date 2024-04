Formazioni Milan-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Thiaw, Chukwueze, Bennacer, Smalling ed El Shaarawy

Notte di derby italiano in Europa: le formazioni di Milan-Roma e gli aggiornamenti sulle scelte di Stefano Pioli e Daniele De Rossi.

Il grande giorno è arrivato: Milan e Roma si sfidano a San Siro nell'andata dei quarti di finale di Europa League, in un derby italiano attesissimo sin da quando le due squadre sono state accoppiate dal sorteggio di Nyon.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA IN TV E STREAMING: RAI, TV8, DAZN O SKY?

Il Milan arriva da una serie di vittorie tra tutte le competizioni - 7 di fila - che lo hanno reso la squadra più in forma d'Italia. Ma sta bene anche la Roma, che dopo l'arrivo in panchina di Daniele De Rossi al posto di José Mourinho ha cambiato marcia, diventando una candidata credibilissima per un posto in Champions League.

L'articolo prosegue qui sotto

La gara di ritorno tra Roma e Milan è in programma a campi invertiti tra una settimana: si giocherà allo stadio Olimpico, nella Capitale, giovedì 18 aprile.

Ma intanto è tempo di pensare all'andata e a come scenderanno in campo le squadre di Pioli e De Rossi: in questo senso, ecco tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione dei due allenatori.