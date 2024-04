Formazioni Milan-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Bennacer, Musah, Giroud e Darmian

È il giorno del derby della Madonnina, è il giorno del Milan-Inter che può decidere lo scudetto: le ultime sulle formazioni scelte da Pioli e Inzaghi.

Molto più di un ‘semplice’ derby della Madonnina. Che poi, semplice e banale non lo è mai. Questa sera si chiude la 33ª giornata di Serie A con la sfida tra il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Simone Inzaghi.

Una stracittadina che mette in palio per i nerazzurri l’aritmetica dello scudetto numero 20, che vale la seconda stella. Servirà un successo a Lautaro e compagni per festeggiare il titolo proprio in casa dei rivali storici, che proveranno a rinviare la festa della squadra di Inzaghi.

I rossoneri vogliono spezzare la serie negativa di cinque derby di fila persi e regalarsi una soddisfazione in un finale di stagione che con l’eliminazione dall’Europa League li vede in lotta per un posto nella prossima Champions League, traguardo ad un passo.

Di seguito tutte le ultime sulle scelte di formazione di Stefano Pioli e Simone Inzaghi in vista del derby Milan-Inter.