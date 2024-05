Formazioni Marsiglia-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Veretout, Aubameyang, Musso e Scamacca

Primo atto della semifinale di Europa League col Marsiglia che ospita l'Atalanta: ritorno tra una settimana al 'Gewiss Stadium'.

Già conquistato un posto nella storia, l'Atalanta ha tutta l'intenzione di non fermarsi e scrivere ulteriori pagine di gloria europea: 'Dea' di scena a Marsiglia nell'andata della semifinale di Europa League.

Un appuntamento prestigioso per i nerazzurri che, dopo aver fatto fuori il Liverpool, si giocano l'accesso all'ultimo atto della seconda competizione continentale che si terrà il prossimo 22 maggio a Dublino in Irlanda.

Prima sfida in assoluto in una coppa europea tra Marsiglia e Atalanta: questo sarà il terzo incrocio per la 'Dea' contro una formazione francese, dopo il Lione (fase a gironi dell'Europa League 2017/18) e il PSG (quarti della Champions 2019/20).