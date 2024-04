Formazioni Liverpool-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Salah, Nunez, Miranchuk e De Ketelaere

Quarti di finale di Europa League dal coefficiente di difficoltà elevatissimo per l'Atalanta, impegnata ad 'Anfield' al cospetto del Liverpool.

Poteva andare decisamente meglio all'Atalanta nel sorteggio che ha decretato gli abbinamenti per i quarti di finale di Europa League: nerazzurri costretti a dover superare lo scoglio Liverpool per volare tra le migliori quattro della competizione.

Primo atto in scena ad 'Anfield', con il ritorno fissato tra una settimana esatta al 'Gewiss Stadium'.

I ragazzi di Gasperini hanno vinto il Gruppo D davanti allo Sporting, poi riaffrontato ed eliminato agli ottavi grazie alla rete decisiva di Scamacca nel ritorno.

L'articolo prosegue qui sotto

Liverpool primo nel Gruppo E con 12 punti (frutto di quattro vittorie e due sconfitte), carnefice dello Sparta Praga agli ottavi: cechi travolti con un punteggio complessivo di 11-2 tra primo e secondo atto.