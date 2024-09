Formazioni Lecce-Sassuolo, Cagliari-Cremonese e Torino-Empoli: chi gioca titolare e le ultime su Pierotti, Lapadula, Adams, Zapata e Pellegri

Partono i sedicesimi di Coppa Italia: il Lecce ospita il Sassuolo, il Cagliari sfida la Cremonese. Torino-Empoli chiude il quadro odierno.

La Coppa Italia torna con i sedicesimi di finale, in una tre giorni che andrà poi a comporre il quadro degli ottavi in cui entreranno in scena tutte le big del campionato.

La giornata si apre con la sfida del 'Via del Mare' tra il Lecce e il Sassuolo, seguita da Cagliari-Cremonese.

A chiudere il quadro odierno un match tutto 'made in Serie A' tra Torino ed Empoli, entrambi reduci da un ottimo avvio in campionato dove occupano i primi posti della classifica. In particolare i granata, capolisti in solitaria con undici punti.