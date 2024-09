Foggia-Giugliano dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Serie C

Allo Zaccheria chance riscatto per i rossoneri, dopo la debacle di Benevento. Campani in fiducia dopo la vittoria sul Catania.

Momenti diversi per Foggia e Giugliano, che si sfidano nella sesta giornata di Serie C NOW.

Rossoneri senza vittoria nelle ultime tre, con un pari e due sconfitte, ultima delle quali 4-0 a Benevento. Ai satanelli, dunque, serve una pronta reazione e occorrerà trovarla allo Zaccheria.

Occhio, però, a un Giugliano in piena fiducia: 8 punti nelle prime 5 giornate e un successo sul Catania nell’ultimo turno che ha dato enorme fiducia ai tigrotti.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.