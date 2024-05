Fiorentina-Napoli dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Fiorentina ospita il Napoli nel 37° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Sarà la sfida che vedrà opposte Fiorentina e Napoli ad aprire ufficialmente il programma del 37° turno di Serie A, il penultimo del campionato.

Una gara importante perché vedrà protagoniste due squadre attualmente in lotta per il medesimo obiettivo: l’ottavo posto che vorrebbe dire un pass per la prossima Conference League.

La compagine gigliata, grazie alla recente vittoria interna ottenuta contro il Monza, ha superato i partenopei in classifica (due punti di vantaggio con una partita in meno) e, in caso di successo nello scontro diretto, si regalerebbe la sua terza qualificazione europea consecutiva.

Con un’affermazione dei gigliati infatti, il vantaggio salirebbe a cinque lunghezze e diventerebbe incolmabile con soli tre punti ancora da assegnare. Tutto questo ovviamente, senza dimenticare che gli uomini di Vincenzo Italiano il 29 maggio scenderanno in campo ad Atene nella finale di Conference League che metterà in palio anche una qualificazione alla prossima Europa League.

Il Napoli scenderà dunque in campo sapendo di essere forse all’ultimo bivio di una stagione travagliata e che deve ottenere un risultato importante anche per mettersi alle spalle le recenti delusioni: la compagine partenopea infatti, non vince in campionato dallo scorso 7 aprile e da allora ha inanellato tre pareggi e due sconfitte (l’ultima delle quali interna nell’ultima uscita contro il Bologna).

In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.