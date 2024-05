La Fiorentina presenta la nuova maglia Home 2024/2025: i 13 gigli omaggiano Astori e i tifosi

Il club viola e Kappa presentano la Kombat Pro 2025, versione Home: la scritta Fiorentina e nel colletto i 13 gigli in omaggio ai tifosi e ad Astori.

In attesa dell’attesissima finale di Conference League contro l’Olympiakos, in programma il 29 maggio ad Atene, la Fiorentina guarda al futuro e in particolare alla prossima stagione, non solo dal punto di vista sportivo.

Il club viola ha presentato oggi la nuova maglia Home 2024/2025, realizzata in collaborazione con Kappa.

Il kit prende il nome di Kappa Kombat Pro 2025, versione Home, con un design classico che vuole rispecchiare il DNA della Fiorentina.

Il design della maglia Home 24/25 si ispira alle divise più classiche e iconiche della storia del Club, con elementi caratterizzanti come il tradizionale colore viola, il colletto a V e gli inserti fondo manica, unendo così tutta la tecnologia Pro KOMBAT all’identità e alla storia della squadra Viola.