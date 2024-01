Ferguson su Kjaer e Beukema su Leão, c'erano i due rigori? La moviola di Milan-Bologna

Proteste vibranti del Bologna per un rigore concesso al Milan verso la fine del primo tempo. Più evidente il secondo penalty.

Dopo quanto accaduto in Juventus-Empoli, con l'espulsione quasi immediata di Arek Milik, anche in Milan-Bologna c'è un episodio da moviola. Con la differenza che, in questo caso, i margini di dubbio sono molto più ampi.

I protagonisti sono due: Lewis Ferguson per il Bologna, Simon Kjaer per il Milan. Intervento considerato irregolare dello scozzese sul danese dall'arbitro Massa e calcio di rigore assegnato ai rossoneri. Una decisione, confermata dal VAR, che ha scatenato le vibranti proteste del Bologna. Con tanto di espulsione di Thiago Motta.

Più evidente invece il secondo calcio di rigore, concesso al Milan per un fallo in area di Beukema su Leão.