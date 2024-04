L'attaccante brasiliano è ad un passo dal club bianconero: lascerà la Lazio a parametro zero al termine della stagione.

La Juventus è pronta a piazzare il primo colpo in vista della prossima stagione, ovvero la 2024/2025.

Il club bianconero, come riferito da Fabrizio Romano, sta per definire la trattativa per l'ingaggio di Felipe Anderson, attualmente in forza alla Lazio, ma che vedrà scadere il proprio contratto il 30 giugno prossimo.

Il brasiliano, dunque, è destinato a rimanere in Italia e a lasciare la formazione capitolina per sbarcare a Torino.