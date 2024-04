Fabio Cannavaro nuovo allenatore dell'Udinese, è ufficiale: è la sua prima esperienza in Serie A

Il club friulano ha annunciato di aver affidato la panchina all'ex difensore campione del mondo: con lui il fratello Paolo, Troise e Pinzi.

Fabio Cannavaro è ufficialmente l’allenatore dell’Udinese. Il club friulano ha annunciato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra all’ex difensore della Nazionale, che prende il posto dell’esonerato Gabriele Cioffi.

Per Cannavaro si tratta della prima esperienza in Serie A da allenatore, dopo quelle in Arabia Saudita e in Cina, prima di tornare in Italia per guidare il Benevento in Serie B.

Dopo la sconfitta al 93’ al Bentegodi contro il Verona, l’Udinese ha deciso di cambiare in panchina ed esonerare Cioffi, con Cannavaro che ha battuto la concorrenza dei vari Stramaccioni, Semplici e Reja, con quest’ultimo che ha scelto di rifiutare per motivi familiari.

Questa mattina, Fabio Cannavaro e il suo staff sono arrivati a Udine, dove hanno siglato il contratto che li lega alla società friulana di Gino Pozzo.