Da Berlino 2006 a Udinese-Roma: Cannavaro sfida De Rossi

I due ex compagni si ritrovano contro in panchina: dalla Coppa del mondo alla atipica mini-sfida tra Udinese e Roma.

Strana prima volta, per Fabio Cannavaro. Il nuovo allenatore dell'Udinese, all'esordio in panchina in Serie A, contro la Roma non solo sarà il primo di sempre a debuttare nel recupero di una gara interrotta, ma si troverà faccia a faccia con Daniele De Rossi, ex compagno nella Nazionale campione del mondo in Germania.

I due si sono già affrontati in panchina, sui campi di Serie B: era il 12 novembre 2002 quando il Benevento di Cannavaro espugnava 2-1 il campo della Spal di De Rossi. Era un'altra storia.

Oggi, al Bluenergy Stadium di Udine, sarà diverso: entrambi hanno un forte bisogno di punti ed entrambi giocheranno al massimo per fare propria la mini-partita.