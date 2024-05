Europei Under 17, Svezia-Italia dove vederla: Rai o UEFA.tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Gli Azzurrini Under 17 sfidano la Svezia per chiudere il girone: dove guardare la partita in TV e streaming.

Dopo aver archiviato in maniera perfetta il girone di qualificazione, l'Italia Under 17 affronta la Svezia per chiudere la prima fase degli Europei Under 17.

Gli Azzurrini hanno vinto per 2-0 contro la Polonia al debutto e per 2-0 contro la Slovacchia nella seconda partita.

Gli svedesi, invece, hanno pareggiato entrambe le gare del girone contro Slovacchia (0-0) e Polonia (2-2).

In questa pagina tutte le informazioni per seguire Svezia-Italia Under 17 in diretta TV e streaming, con le formazioni ufficiali.